Un acertante de la provincia de Ciudad Real se lleva más de 3 millones de euros en la Bonoloto

Un único acertante de primera categoría se ha llevado 3.433.330,13 euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes, 13 de octubre de 2025, con un boleto sellado en la Administración de Loterías nº 5, situada en Plaza del Arenal, 5, de Alcázar de San Juan, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado.
El resguardo ganador es el único de la máxima categoría (seis aciertos) validado en toda España en esta jornada, por lo que el agraciado se embolsa íntegramente el bote acumulado.
RESULTADO BONOLOTO
La combinación ganadora fue: 08, 20, 37, 42, 06 y 33; Complementario: 04; Reintegro: 8. La recaudación del sorteo ascendió a 2.765.132,50 euros.
El reparto de premios se completó con ocho boletos acertantes de segunda categoría (5 + Complementario), dotados con 21.711,04 euros cada uno, además de 105 premios de tercera (827,09 €), 5.184 de cuarta (25,13 €), 93.967 de quinta (4,00 €) y 554.299 reintegros (0,50 €).
La fortuna vuelve así a sonreír a la provincia, con Alcázar de San Juan como epicentro de un premio que convierte a su titular en nuevo millonario.