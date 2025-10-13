Denuncia que Ciudad Real «ha perdido 8 millones euros»

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha denunciado este lunes la pérdida de 8 millones de euros en la convocatoria de ayudas EDIL.

Según ha informado el partido en nota de prensa, el Ayuntamiento solicitó 20 millones, pero únicamente se han concedido 12. «Esto refleja la falta de gestión y de peso político del actual equipo de Gobierno, incapaz de defender los intereses de los vecinos», ha señalado el portavoz de la formación.

Sobre el proyecto del futuro auditorio, Vox ha advertido de la confusión generada por el alcalde al anunciar que se financiará con los fondos EDIL, algo que no es posible. «No está nada claro de dónde saldrán los 22 millones necesarios para esta infraestructura. Exigimos transparencia y rigor, no se puede jugar con las expectativas ciudadanas ni con el dinero público».

En relación con la programación cultural, el Grupo Municipal ha positivamente que se haya retomado la idea de Vox de organizar un gran concierto popular el 12 de octubre, pero ha criticado que se recurriera a una adjudicación directa, pese a que en el pasado se reprochó este mismo procedimiento. Además, la afluencia ha sido menor que en anteriores ediciones con la Orquesta Panorama.

De otro lado, Vox ha mostrado su rechazo «frontal» a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, aprobada por el PP. «Son medidas de ecofanatismo ideológico que harán inaccesible el centro, expulsarán actividad económica y complicarán la vida de los vecinos. Vox defiende la libertad de movilidad frente a las imposiciones de la Agenda 2030», ha manifestado.