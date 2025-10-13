Ciudad Real pone fecha a su zona de bajas emisiones; los detalles

Ciudad Real podría tener aplicada su zona de bajas emisiones (ZBE) antes de que finalice el año después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento haya aprobado este lunes la ordenanza que regulará su funcionamiento para ser posteriormente elevada al Pleno municipal, cuyo debate se celebrará el 31 de octubre, para su aprobación definitiva.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, quien ha detallado que el borrador de la ordenanza ya había sido remitido a los grupos municipales con antelación para que pudieran examinarlo y formular alegaciones.

Arroyo ha especificado que el modelo propuesto no implica cierres de calles, más allá de las peatonalizadas, ni prohibiciones generalizadas de circulación, sino que se aplicará solo en episodios de contaminación y afectará únicamente a los vehículos sin distintivo medioambiental en esas circunstancias puntuales.

El portavoz ha defendido que el proyecto se adapta a la realidad de Ciudad Real y que, a diferencia de otras grandes ciudades, no presenta niveles de contaminación que justifiquen restricciones severas continuas.

Por ello, la normativa solo prevé actuar en momentos puntuales, algo que, según ha avanzado Arroyo, será «muy poco frecuente».

El portavoz ha desmentido así las afirmaciones de partidos como Vox, que habían asegurado que la nueva ordenanza obligaría a los ciudadanos a cambiar de coche o les impediría circular libremente por la ciudad.

Sin embargo, en episodios de alta contaminación, la ZBE sí restringiría el acceso a vehículos sin etiqueta medioambiental a todo el interior de ronda, aunque el portavoz ha vuelto a incidir en que esos episodios serán mínimos.

MAYORÍA NECESARIA EN EL PLENO

Pese a su aprobación en la Junta de Gobierno Local, la ordenanza deberá ser elevada para su debate en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde el equipo de Gobierno no cuenta con una mayoría para su aprobación.

Con esta correlación de fuerzas, la aprobación definitiva de la ordenanza queda en el aire, ya que el equipo de Gobierno necesitará mayoría suficiente para sacarla adelante.

Desde el Ejecutivo municipal apelan a la responsabilidad del resto de grupos para que Ciudad Real pueda contar con una ordenanza de zona de bajas emisiones ajustada a la realidad y necesidades de la capital.