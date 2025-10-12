Este pueblo de Ciudad Real se convertirá en el epicentro europeo del kenpo a partir del 29 de octubre

Bolaños de Calatrava vivirá un acontecimiento histórico este otoño al convertirse en la sede del Campeonato de Europa de Kenpo 2025, una competición oficial avalada por la Federación Internacional de Karate y organizada por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas (RFEK).

Durante cuatro intensas jornadas, del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Pabellón Macarena Aguilar será el centro neurálgico de este evento deportivo de primer nivel, que reunirá a más de 500 deportistas europeos, junto con un centenar de técnicos, entrenadores y alrededor de 70 jueces y árbitros internacionales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A lo largo de los días de competición, se espera la llegada de unas 3.000 personas entre participantes, equipo técnico, familias y visitantes generando un notable impacto tanto en la vida social como en la economía de la localidad.

El Campeonato de Europa se dividirá en jornadas de mañana y tarde, desarrollando distintas modalidades de Kenpo, disciplina marcial de origen oriental con fuerte arraigo competitivo en España: Kenpo Tradicional, con clasificación por sistema de eliminación directa tras un sorteo inicial y Pruebas de Combate, clasificación mediante eliminatoria directa sin repesca, con cronómetros y marcadores en cada tatami.

Bolaños de Calatrava ultima los preparativos del campeonato, cuya organización comenzó el pasado verano, en colaboración con la Real Federación Española de Karate, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Diputación de Ciudad Real.

Además, el evento cuenta con FUJIMAE (tienda online especializada en Artes Marciales) como patrocinador principal cuyo acuerdo refuerza el compromiso con la excelencia y el desarrollo de las artes marciales en España. Más allá del componente deportivo, la celebración de este campeonato supone una importante inyección para la economía local.

Se espera un alto índice de hospedaje, así como un notable impacto en restauración, comercio y servicios. La proyección del municipio como anfitrión de un evento internacional contribuirá además a reforzar su imagen como destino deportivo y cultural de referencia en Castilla la Mancha.

El Campeonato Europeo de Kenpo 2025 representa un nuevo paso en el firme compromiso del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava con la promoción del deporte base y alto nivel, así como en la organización de grandes eventos deportivos que sitúan al municipio en el mapa nacional e internacional.

Con la cuenta atrás ya en marcha, Bolaños se prepara para vivir unos días únicos, en los que el espíritu del deporte, la convivencia y la excelencia marcarán el ritmo de una cita inolvidable para la historia del municipio.