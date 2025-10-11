UGT pide a Inspección y administraciones actuar contra esta empresa de Ciudad Real por «el desprecio» hacia sus trabajadores

La sección sindical de UGT en Life for Tyres pide a la Inspección de Trabajo y a las administraciones actuar con contundencia frente al «desprecio laboral» de esta empresa hacia sus trabajadores y trabajadoras.

«No basta con requerimientos ni actas que se repiten una tras otra mientras la empresa sigue haciendo lo que quiere. Cada día que pasa sin que se haga cumplir la ley, crece la sensación de impunidad, y esa permisividad institucional es tan grave como los propios impagos, porque lanza un mensaje devastador», señala en nota de prensa.

La representación sindical recuerda que Life for Tyres aún debe nóminas a la plantilla, la cual ya está afectada en su mayor parte por un expediente de regulación de empleo temporal.

«Puertollano no es un polígono más ni un punto perdido en el mapa industrial. Es un pueblo con historia, con lucha y con dignidad, donde miles de familias construyeron durante décadas el corazón energético y obrero de Castilla-La Mancha. Aquí cada derecho se ha ganado con sudor y sacrificio, y por eso resulta insoportable ver cómo Life for Tyres, una empresa recién implantada y que se ha llevado mucho dinero en subvenciones, se permite el lujo de humillar a sus trabajadores con impagos, engaños y burlas ante sus propias instalaciones», subraya.

UGT hace un llamamiento firme a la Inspección de Trabajo, al Ayuntamiento de Puertollano y al conjunto de las autoridades laborales y políticas para que actúen de inmediato y con determinación «porque no se puede venir a un pueblo con historia sindical, con familias mineras y trabajadoras, a reírse de su gente. Si las administraciones no dan un paso al frente, serán cómplices de esta burla colectiva».

La sección sindical señala que «la economía circular de la que presume la empresa parece girar solo en torno a las excusas, las sanciones y las promesas incumplidas, mientras las nóminas siguen sin llegar. Y Puertollano, un pueblo que jamás ha bajado la cabeza, no piensa quedarse callado esta vez».

Por todo ello pide a la Fiscalía que actúe con la misma contundencia que se exige a los trabajadores para que cumplan con sus obligaciones. «Porque lo que está ocurriendo en Puertollano no es un simple conflicto laboral, sino una falta de respeto continuada hacia la ley, hacia la clase trabajadora y hacia todo un pueblo que merece justicia y dignidad».