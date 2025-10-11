Los amantes de la poesía se dan cita en Ciudad Real con un ciclo cultural

El ciclo poético “Viernes de Octubre” ha comenzado a andar en Ciudad Real con un encuentro en la Biblioteca Pública del Estado en torno a la poesía, la música y el diálogo.

El acto, moderado por el poeta Teo Serna, ha contado con la participación de los autores Eva Hiernaux y Raúl Nieto de la Torre, quienes han ofrecido una lectura y conversación sobre la creación poética, la inspiración y el papel del arte en la vida cotidiana.

La inauguración ha estado acompañada por la música de Alfredo Sánchez Rodríguez, mientras que el coordinador del ciclo, el poeta Francisco Caro, ha abierto la sesión agradeciendo la colaboración de la Biblioteca Pública y la editorial Mahalta, y ha destacado la ilusión con la que se ha preparado esta edición.

Caro ha explicado que el programa, estructurado en tres viernes consecutivos, busca “compartir la poesía de la manera más normal, tranquila y sencilla”, acercándola al público sin artificios.

Y ha subrayado además la importancia de mantener vivo el diálogo entre autores y lectores, para lo que, ha afirmado, el ciclo nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable para la poesía en Ciudad Real.

Durante el acto, Teo Serna ha definido el encuentro como “un espacio compartido de creación”, y Eva Hiernaux, artista madrileña y autora de una amplia trayectoria en pintura, grabado y poesía visual, ha explicado que la escritura para ella es “un reto y un descubrimiento constante”.

Por su parte, el también poeta madrileño Raúl Nieto de la Torre, doctor en Filología y profesor de instituto, ha reflexionado sobre el valor personal de la poesía, ya que para él escribir versos fue un modo de conocerse y de tomar distancia frente al mundo, y ha añadido que su faceta de editor responde al mismo impulso de creación y comunidad: “Editar también es un acto poético, una forma de encuentro con otros”.