La Diputación de Ciudad Real remarca la importancia del sector del transporte por carretera para la provincia

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha expresado este sábado «el firme compromiso» de la institución provincial con el sector del transporte por carretera, al que ha calificado como «fundamental para el desarrollo económico de todo el territorio provincial».

Zarco ha participado en el acto inaugural de la jornada organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías, celebrada este sábado en el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real, y ha acompañado al presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, al presidente de la Asociación de Transportes, José Luis Cid, y al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En su intervención, ha recordado que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ya trasladó el compromiso de la institución provincial al sector durante el Congreso Nacional de Transporte celebrado el pasado año en el IFEDI, «poniendo a disposición del sector estas instalaciones provinciales y el respaldo de la institución para afrontar los retos que tiene por delante».

Entre esos desafíos, Zarco ha destacado la falta de mano de obra, la presión fiscal, la incertidumbre sobre la regulación de la jornada laboral y las exigencias medioambientales que afectan a las empresas del transporte, asegurando que la Diputación «está a su lado».

«Sabemos que el sector del transporte es clave para la vertebración de nuestra provincia y para el funcionamiento de la economía. Ha demostrado siempre su compromiso, especialmente durante la pandemia, cuando estuvieron al pie del cañón garantizando el suministro y el bienestar de todos», ha subrayado la portavoz del equipo de Gobierno.

Asimismo, Zarco ha incidido en el empeño de la Diputación por seguir reivindicando las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad del sector, mencionando de forma expresa la autovía que conecte Ciudad Real con Toledo, el proyecto de la A-43 -«sea cual sea su trazado, norte o sur»- y la autovía del IV Centenario, «porque disponer de una red viaria moderna y eficiente es también una cuestión de ahorro de costes y de eficacia para el transporte».

Y ha concluido su intervención reafirmando que la Diputación de Ciudad Real continuará trabajando de la mano de los empresarios del transporte, «un sector que impulsa el empleo, fija población y contribuye decisivamente al progreso de nuestros pueblos».

En esta línea, Zarco ha puesto de relieve que la colaboración entre la Diputación y el tejido empresarial provincial se está estrechando e intensificando a lo largo del presente mandato, con el propósito de reforzar la competitividad, la innovación y la cohesión territorial, objetivos que –ha dicho– «solo se alcanzan cuando las instituciones y las empresas caminan unidas al servicio del desarrollo de la provincia».

De su lado, el alcalde ha destacado que «el país lo movéis vosotros», subrayando que el transporte de mercancías es «imprescindible para el desarrollo de nuestras ciudades y provincias», y ha puesto en valor el esfuerzo diario de las empresas y autónomos del sector, a los que ha definido como «esenciales para el funcionamiento económico y social del país».

Asimismo, Cañizares ha mostrado su preocupación por las dificultades que atraviesa el sector, especialmente en relación con las exigencias medioambientales y laborales, así como la escasez de personal cualificado.

En este sentido, ham anifeztado la voluntad del equipo de Gobierno municipal de mantener un diálogo abierto y constante con los representantes del transporte, con el objetivo de colaborar en la búsqueda de soluciones y promover medidas que favorezcan su desarrollo.

«Somos sensibles a vuestras reivindicaciones, sabemos lo importantes que sois y queremos escucharos», ha afirmado Cañizares, quien ha incidido en que el Ayuntamiento de Ciudad Real considera el transporte de mercancías un sector clave para el crecimiento sostenible y la competitividad de la ciudad y de toda la provincia.

En su intervención, Cañizares también ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en las inversiones en infraestructuras viarias que mejoren la conexión entre provincias, señalando como prioritarias las autovías que conecten las capitales entre sí, como la conexión entre Ciudad Real y Toledo, o la autovía A-43, que uniría la provincia de Badajoz con Ciudad Real y permitiría conectar Extremadura con la Comunidad Valenciana, impulsando así la vertebración territorial y el crecimiento económico de todo el centro peninsular.

«Seguiremos exigiendo al gobierno regional y estatal, que den un paso al frente y acometan de una vez las inversiones necesarias en estas infraestructuras, fundamentales para el desarrollo logístico, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de Ciudad Real y su provincia», ha indicado.