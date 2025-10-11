El PSOE exige a la alcaldesa de este pueblo de Ciudad Real disculpas por sus acusaciones sobre un caso de corrupción en el Ayuntamiento

El PSOE de Guadalmez (Ciudad Real) ha exigido a la actual alcaldesa, Gloria Chamorro, del PP, una disculpa pública por las “manipulaciones y mentiras” vertidas contra la exalcaldesa socialista Ana Isabel Muñoz y otros representantes socialistas, y le acusan de intentar “sacar rédito político” de un caso de corrupción que el propio PSOE “ayudó a destapar”.

La secretaria general y portavoz socialista en Guadalmez, María del Prado Redrejo, ha recordado que fue el anterior gobierno socialista quien presentó la denuncia que dio origen a la operación ‘Comares’, una investigación de la Guardia Civil que destapó una trama de malversación de fondos públicos y falsedad documental en el Ayuntamiento, según ha informado este sábado el PSOE en un comunicado.

“Los socialistas hicimos lo que teníamos que hacer: denunciar las irregularidades y actuar con transparencia. Ahora la justicia ha dejado al descubierto las mentiras que la actual alcaldesa del PP no ha dejado de difundir sobre nosotros”, ha mantenido Redrejo.

La portavoz socialista ha explicado que el Ayuntamiento de Guadalmez ha llegado a un acuerdo con el exempleado municipal implicado, quien se ha declarado culpable de los delitos de malversación y falsedad documental.

El acusado ha sido condenado a un año y seis meses de prisión y a dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, y además deberá devolver al Ayuntamiento 12.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria y 26.000 euros más por las costas judiciales, según ha indicado el PSOE.

La formación política ha relatado que el trabajador condenado desviaba fondos municipales a cuentas bancarias pertenecientes a personas de su entorno, algunas de las cuales actuaban como testaferros de la trama y recibían posteriormente compensaciones económicas.

“Todo esto está acreditado por la justicia”, ha recalcado Redrejo, “pero la señora Chamorro sigue tratando de implicar al PSOE con mentiras, desprestigiando nuestro trabajo y confundiendo a los vecinos”.

Para los socialistas, la actual alcaldesa “ha basado su mandato en la manipulación, el insulto y la falsedad”, y le reprochan que “haya utilizado un caso de corrupción que el propio PSOE denunció para atacar a sus adversarios políticos”.