Ciudad Real se une en una jornada de convivencia por el Día de la Hispanidad

La celebración del Día de la Hispanidad en Ciudad Real ha reúnido este sábado a decenas de vecinos en los Jardines del Prado, en una jornada de convivencia organizada por la Asociación de Venezolanos en Ciudad Real, con el apoyo del Ayuntamiento y la Federación de Peñas.

El encuentro, bajo el lema «La lengua crece cuando se comparte», propuso un espacio para el intercambio cultural y gastronómico entre las distintas comunidades hispanohablantes de la ciudad.

Cañizares subrayó la especial coincidencia de la jornada con la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, a la que felicitó «en nombre de todos los ciudadrealeños». A su juicio, este reconocimiento «es un premio al sufrimiento y la dignidad del pueblo venezolano, un ejemplo de lucha pacífica por la libertad y la democracia».

El alcalde, acompañado por la concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, ha señalado que la celebración «se había preparado desde hace semanas junto a nuestros amigos venezolanos», y que el anuncio del Nobel «llegó como una alegría compartida que da más sentido a lo que hoy conmemoramos». Ha añadido que «no es habitual que estos premios recaigan en hispanos, y eso nos hace reflexionar sobre la fuerza del mundo hispano cuando se une».

La presidenta de la asociación, Tania Rimer, ha recordado que el idioma «ha sido un puente hacia el barrio» para quienes llegaron desde lejos. «Cada palabra intercambiada entre vecinos demuestra que el idioma no se pierde, se amplía», explicó.

La jornada ha concluido con degustaciones de platos típicos de ambos países, música y una invitación abierta a seguir construyendo comunidad desde la diversidad.