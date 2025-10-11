Celebrada en Ciudad Real la iniciativa deportiva que se ha consolidado en la región

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, ha recalcado la importancia del ejercicio físico y la alimentación saludable como elementos clave para la prevención de la enfermedad y la mejora de la salud de la población “desde lo cotidiano”.

Jara, que ha participado en la ruta celebrada este sábado en Porzuna (Ciudad Real) en el marco de 7000pasosX, ha señalado que esta iniciativa “se ha consolidado desde su puesta en marcha en 2022 como una acción de salud comunitaria de referencia en nuestra región, movilizando a más de 40.000 personas en más de 260 rutas, demostrando que la salud se construye desde la participación y el compromiso, con hábitos saludables y fomentando la prevención desde lo cotidiano”, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, ha incidido en que “solo con caminar 7.000 pasos al día podemos marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorando significativamente nuestro bienestar emocional”.

Transformar sanidad en salud

El director gerente del SESCAM ha recordado que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son elementos clave del Plan de Salud de Castilla-La Mancha Horizonte 2025 y lo seguirán siendo en el futuro Plan de Salud H3.0.

Así, ha señalado que estos elementos impregnan “todos los planes y estrategias que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad en los últimos años, como el Plan de Atención Primaria o la Estrategia de Salud Comunitaria, así como otros en los que se está trabajando como la Estrategia de promoción de hábitos de vida saludable sobre nutrición, ejercicio físico y prevención de la obesidad”.

Foto: JCCM

La publicación de la Estrategia de Salud Comunitaria “ha supuesto uno de los mayores elementos transformadores de sanidad en salud, reafirmando nuestro convencimiento de que la salud de las y los ciudadanos de Castilla-La Mancha depende también de cómo se cuida y cómo se aborda desde todas las perspectivas que ayuden a no enfermar”.

Dentro de esta Estrategia se incluyen distintas acciones, entre ellas la recomendación de activos en salud, “una de las herramientas complementarias más potentes que conocemos para ampliar el abanico de recursos terapéuticos no farmacológicos que suponen, además, implicar a las personas que acuden diariamente a las consultas de nuestra red de centros y consultorios buscando una solución a sus problemas de salud dando todo el sentido a la palabra ‘comunitaria’”

CLM con+Vida

7000pasosX es una iniciativa que se engloba en el programa ‘CLM con+Vida’, un proyecto de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha dirigido a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, tanto a través de la promoción del ejercicio físico como de la alimentación saludable.

Desde su puesta en marcha en 2022, esta iniciativa saludable del Gobierno regional ha contado con la colaboración de las Gerencias de Área del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de los ayuntamientos que quieran colaborar en el diseño de la ruta a complementar, hasta alcanzar los 7.000 pasos, cifra que se considera recomendable. Además, este proyecto también cuenta con la colaboración del movimiento asociativo, centros educativos, centros de mayores y otras entidades en la organización de las rutas.