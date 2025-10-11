Activo incendio forestal de Nivel 0 en Ciudad Real

Un incendio forestal se mantiene activo desde las 12:49 horas de este sábado en Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, tras ser detectado mediante una llamada particular. El fuego se encuentra en Nivel 0 de operatividad, lo que indica que, aunque activo, no representa un riesgo grave para la población.

Hasta el momento han participado en las labores de extinción 19 personas distribuidas en seis medios, incluidos tres aéreos y tres terrestres. Actualmente permanecen en la zona ocho efectivos con cuatro medios, tres aéreos y uno terrestre, trabajando para controlar las llamas y evitar su propagación, según el Sistema de Información de Incendios Forestales.