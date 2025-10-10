Abandonan el Gobierno municipal y pasan a la oposición en este pueblo de Ciudad Real

Los concejales de Vox en Bolaños de Calatrava han comunicado la mañana de este viernes la decisión, «firme y meditada», de abandonar el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, dando por finalizada así la coalición de gobierno que gobernaba el municipio desde 2023.

«Cuando accedimos a formar parte del gobierno municipal, lo hicimos con ilusión, compromiso y con el objetivo de impulsar cambios reales que respondieran a las necesidades de los bolañegos. Confiábamos en que, desde dentro del Ayuntamiento y en el marco de una coalición basada en el respeto mutuo, podríamos desarrollar nuestro programa y defender nuestras prioridades», señala Lola González, portavoz de su grupo municipal y hasta hoy primera teniente de alcalde.

Sin embargo, según la formación, «la realidad ha sido otra». Durante los dos años de legislatura, los de Vox han presentado numerosas iniciativas y propuestas que reflejan las convicciones de Vox y el interés general del municipio, pero «no han sido tenidas en cuenta», denuncian en nota de prensa.

Los concejales de Vox afirman que las decisiones más relevantes se han adoptado de forma unilateral por parte del grupo mayoritario, «en muchos casos sin siquiera informar previamente a nuestros concejales». Llegando al extremo de «conocer decisiones municipales por vías que no son las habituales entre dos socios de gobierno», afirma María Jesús Almansa.

«Esta falta de diálogo y consenso ha derivado en la no posibilidad real de incidir en la acción de gobierno. Pese a todo, los concejales de Vox han conseguido logros importantes, negociando y consensuando con sus socios de gobierno, como así ocurrió con la renovación de las redes de agua potable, la regeneración del parque de las Ranas y la paralización de la subida de impuestos municipales».

«Pero muchas otras medidas fundamentales de nuestro programa no se han podido desarrollar ni prevemos que puedan hacerlo en este escenario», asegura Lola González.

Por todo ello, los concejales de Vox abandonan el Gobierno municipal. «No lo hacemos por impulso, sino por coherencia con nuestros principios y con el compromiso adquirido con nuestros votantes», afirman.

«Seguiremos trabajando por Bolaños desde la oposición, con responsabilidad, firmeza y total libertad. Mantendremos nuestra mano tendida para colaborar en todo aquello que beneficie al pueblo. Pero a partir de ahora, cada propuesta será analizada caso por caso. No somos una extensión del PP, ni lo hemos sido nunca. Somos un proyecto político con identidad, con criterio propio y con prioridades claras», declara la portavoz de Vox.