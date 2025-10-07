Una ‘Noche de las Velas’ en este castillo de Ciudad Real

El próximo sábado, día 11 de octubre, el Castillo de Calatrava La Nueva de Aldea del Rey se convertirá en un escenario único para acoger la séptima edición de la ‘Noche de las Velas’, organizada por el Complejo Hostelero Villa Isabelica con la colaboración del Ayuntamiento, un evento cultural en el que patrimonio, pintura, teatro, música se dan la mano en un escenario sin parangón en el que las estrellas estarán más cerca.

Enclavada en el corazón del Campo de Calatrava, la fortaleza abre sus puertas para acoger, en un escenario único, una visita iluminada con miles de velas, con actividades únicas como actuaciones musicales, el II Certamen de pintura rápida nocturna, teatro en vivo y como novedad en esta edición el avistamiento de constelaciones, ha informado la organización en nota de prensa.

Bajo el cielo de otoño ‘La Noche de las Velas’ ofrece una fusión entre el patrimonio histórico y las melodías interpretadas por Eanes, Trío de Música Antigua, en el Horno de Pan; por Contrastes, con su Dúo de Guitarra, en la Capilla de la Virgen de los Mártires del Cementerio; o por Kairos, con su flamenco con influencias de diversos géneros, en la voz de Rocío Solís, el baile de Gema Yagüe y la magia de la guitarra de Pablo Vega, en la Iglesia del Castillo.

Y si la música llena de emoción, el teatro lo hace de magia y para que la experiencia aún sea más inolvidable, los Trovadores de Calatrava con su animación teatralizada con historias y música, en el Patio de Armas del Castillo, se encargarán de eso.

El paseante podrá disfrutar del Sacro-Convento y Castillo de Calatrava la Nueva y los maravillosos espacios que guardan en su interior, como la iglesia con su elocuente rosetón, la capilla de la Virgen de los Mártires en el Campo Santo o la torre del castillo que van jalonando este recorrido, mientras observan como los artistas participantes en II Certamen de pintura rápida nocturna, crean sus obras inspiradas en la fortaleza iluminada por velas, cuyos premios serán entregados durante la cena en el restaurante Villa Isabelica, cercano al castillo.

La subida al Castillo se realizará en autobús desde Aldea del Rey con salida desde calle Iglesia, el horario de subida a las 19.30 horas y bajada a las 22.00 horas La bajada será al mismo punto de salida. Los visitantes dispondrán de dos horas para disfrutar de las actividades.

El precio de la entrada reducida para niños menores de 12 años es de 10 euros y la entrada general de 18 euros. También se podrá disfrutar de la Cena de la Noche de las Velas en Villa Isabelica. Las entradas, tanto para la ‘VII Noche de las Velas’ como la posterior cena, están disponibles exclusivamente online en la página del Asador Villa Isabelica www.villaisabelica.es/tienda.