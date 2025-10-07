Denuncian deficiencias en retenes de incendios de Ciudad Real

CCOO ha asegurado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha hecho requerimientos por la situación en la que esta campaña han estado los retenes de incendios forestales de Calzada de Calatrava, Abenójar, Malagón, Fuencaliente y Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real, tras las denuncias presentadas por la Federación de Industria de CCOO por posibles incumplimientos de las condiciones laborales.

Entre las deficiencias el sindicato ha expuesto, en nota de prensa, vestuarios sin asientos o demasiado pequeños para el número de trabajadores, caldera de gas butano en el vestuario de hombres, taquillas insuficientes y en mal estado, riesgos a la exposición a agentes químicos y biológicos, placas solares de baja potencia, humedades y comedores insuficientes para todo el personal, entre otras.

Además, algunos centros carecen de certificado de instalación eléctrica de baja tensión y memoria técnica de diseño de la instalación, y las condiciones ambientales, como temperatura, humedad y ventilación, no cumplen con los estándares, llegando a registrarse 36,7 grados en algunos espacios con aire acondicionado insuficiente, ha indicado CCOO.

Estas deficiencias, han dicho, respaldan las denuncias de CCOO sobre las «pésimas» condiciones en las que desarrollan su trabajo los bomberos forestales en la provincia de Ciudad Real.

El sindicato ha explicado que ante estas denuncias la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha hecho requerimientos por la situación en la que esta campaña han estado los retenes de incendios forestales de Calzada de Calatrava, Abenójar, Malagón, Fuencaliente y Piedrabuena.

La sección sindical de CCOO en la empresa pública Geacam ha solicitado el cese del delegado de Geacam en Ciudad Real, Pedro José Escudero Hidalgo, por su inacción frente a los problemas de habitabilidad de estas instalaciones.