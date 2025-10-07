Agreden a un médico de Atención Primaria en Ciudad Real

CESM condena la agresión a un médico de Atención Primaria en Poblete

7 octubre, 2025
El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESMCLM) ha condenado «enérgicamente» la agresión física y verbal sufrida este lunes a las 11.30 horas a un médico de Atención Primaria en el consultorio médico de Poblete, dependiente del Centro de Salud I de Ciudad Real.

Los hechos ya han sido denunciados por el profesional ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Desde CESMCLM han expresado su solidaridad con el compañero agredido y han exigido al Sescam medidas «inmediatas y eficaces» para frenar unas agresiones que no pueden normalizarse.

Han reclamado «mayor seguridad» en los centros sanitarios, protocolos de actuación rápidos y apoyo psicológico a los profesionales.

«Los sanitarios deben poder ejercer su labor en condiciones de respeto y seguridad», asegura el sindicato en nota de prensa.

