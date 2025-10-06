Detenido por este lamentable suceso con una menor en Ciudad Real

Detenido un hombre en Ciudad Real por una presunta agresión sexual a una menor de edad

La Policía Local de Ciudad Real detuvo el pasado viernes a un individuo de entre 30 y 40 años de edad por un presunto delito de abuso sexual sobre una menor de edad en las inmediaciones del parque de Gasset de la capital provincial.

Según ha indicado la propia Policía Local de Ciudad Real a través de sus redes sociales, los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de octubre, sobre las 17.30 horas, en la plaza Puerta de Alarcos.

Según estas mismas fuentes, fueron varios ciudadanos que se encontraban en la zona quienes auxiliaron a la menor y dieron la voz de alarma a la Policía, que acabó deteniendo al presunto agresor.

Además, fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press que, tras la detención, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo procedió a abrir investigación por unos supuestos tocamientos en la vía pública.

