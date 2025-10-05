Buenas noticias en este incendio de Ciudad Real

El incendio forestal que se ha declarado este domingo en Brazatortas (Ciudad Real), y que han combatido medios aéreos y terrestres, se ha dado por controlado.

Según el sistema de información sobre incendios forestales (Fidias), de la Consejería de Desarrollo Sostenible, consultado por EFE, el fuego, que se ha detectado a las 12:40 horas mediante una llamada particular, se ha dado por controlado a las 19:30 horas.

Un total de 14 medios, cinco de ellos aéreos, ocho terrestres y uno de dirección y coordinación, además de 47 efectivos, han participado en las labores de extinción.