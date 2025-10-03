Un programa cargado de actos para celebrar sus 200 años en Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, acompañado por la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, han recibido en el Palacio Provincial a Carlos Lara Quintana, en representación de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento de Campo de Criptana, con motivo de los preparativos del bicentenario de la fundación de la misma.

La Real Archicofradía conmemora en el año 2026 sus doscientos años de existencia, y para ello ha diseñado un completo programa de actos que se desarrollarán entre los meses de octubre de 2025 y junio de 2026. Dicho programa incluirá actividades de carácter religioso, cultural y festivo, siempre «con la evangelización» como eje central, tal y como ha explicado Carlos Lara al presidente de la institución provincial.

Durante el encuentro, Lara Quintana solicitó el apoyo de la Diputación para la ejecución de este amplio programa de actividades. Valverde ha mostrado gran interés por las diferente propuestas y una disposición favorable a la colaboración de la institución provincial, en reconocimiento a la importancia histórica y cultural de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento en la localidad de Campo de Criptana.

Valverde ha reafirmado el apoyo de la Diputación de Ciudad Real a todas las Cofradías, Hermandades y Entidades Religiosas de la provincia de Ciudad Real «para seguir remarcando la identidad, que muchas veces está ligada a nuestra fe y a nuestra religión».

Los actos programados han comenzado este mes de octubre con actividades que pretende impulsar la participación de la juventud en la archicofradía, a través de la figura de San Carlo Acutis, que ha sido recientemente canonizado, entre otras acciones. En noviembre, la programación se centrará en la obra de J.R.R. Tolkien, con la conferencia del experto Diego Blanco sobre el paralelismo entre «El Señor de los Anillos» y la raíz cristiana. En diciembre se inaugurará un belén luminoso y durante enero y febrero de 2026 el Pósito Real de Criptana acogerá una interesante exposición conmemorativa sobre los doscientos años de la archicofradía, donde se exhibirán enseres de gran valor histórico como custodias, palios y templetes.

Las actividades continuarán en el mes de marzo con una visita a los templos de Campo de Criptana, organizada en colaboración con todas las hermandades de la localidad, que tradicionalmente se celebra las noches del Jueves y Viernes Santo, pero que con motivo de la efeméride de la archicofradía se celebrará, excepcionalmente, también el 1 de marzo.

En abril se celebrará el Jubileo de las cuarenta horas y una procesión extraordinaria autorizada por el Obispado. En mayo se desarrollará una jornada eucarístico-vocacional de carácter diocesano, con la presencia de testimonios de religiosos, laicos comprometidos, matrimonios y jóvenes, y finalmente, en junio, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi, se representará un auto sacramental escrito por la autora local Concha Sánchez, que servirá de colofón a la conmemoración del bicentenario.

También ha explicado Carlos Lara durante la reunión a Valverde y Zarco que paralelamente, la Real Archicofradía ha solicitado una audiencia privada con el Papa León XIV y trabaja en la recuperación de una ermita del siglo XVI con el fin de dotarla de mobiliario e imágenes, según ha informado la Diputación en nota de prensa.