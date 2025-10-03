Lo juzgan este martes en Ciudad Real tras agredir sexualmente a una mujer en su coche

La Fiscalía de Ciudad Real ha solicitado una pena de 9 años de prisión para un hombre acusado de un delito de agresión sexual por el que será juzgado el martes en la Audiencia Provincial.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este viernes EFE, los hechos sucedieron en febrero de 2022 cuando el acusado agredió sexualmente a la víctima en el interior de su vehículo, pese a la negativa de ésta, que finalmente logró salir del coche y relatar lo sucedido a su pareja y a su abuela antes de acudir al Hospital General para ser reconocida por un médico.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual por el que solicita una pena de 9 años de cárcel, otros 9 de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella, y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores durante 15 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima con 8.000 euros por los daños morales ocasionados, más los intereses legales correspondientes, y que asuma las costas del proceso.