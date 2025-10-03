Juzgan en Ciudad Real a un acusado de traficar con droga tras ser cazado con su hermano, quien está en paradero desconocido

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 8 de octubre a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas o sustancias que causan grave daño a la salud, tras ser sorprendido en mayo de 2023 con casi 700 gramos de cocaína en Daimiel (Ciudad Real), para quien la Fiscalía pide cuatro años y cuatro meses de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso EFE, el acusado, junto a su hermano, fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil en posesión de una bolsa que contenía 696,34 gramos de cocaína con una pureza del 85,77 por ciento, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 46.785,6 euros.

En el momento de la intervención, el acusado conducía un vehículo y, al percatarse de la presencia de los agentes, arrojó la bolsa por la ventanilla del copiloto.

Tras dar el alto al vehículo, los ocupantes emprendieron la fuga a gran velocidad.

El acusado fue detenido al día siguiente y permaneció privado de libertad desde el 20 de mayo de 2023, mientras que su hermano continúa en paradero desconocido y se ha acordado deducir testimonio para continuar el procedimiento en caso de que sea localizado antes de que prescriba el delito.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas y solicita que se imponga al acusado la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión y una multa de 95.000 euros, con responsabilidad penal subsidiaria.