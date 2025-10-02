Un incendio descubre un negocio inesperado e ilegal en un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil lo descubrió por este fuego, algo de lo que se está hablando en este pueblo de Ciudad Real.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), incautando diversos tipos de drogas, así como efectos relacionados con la preparación, dosificación y venta de estas sustancias. También se han aprehendido más de 25.000 euros en efectivo.

Los hechos de desencadenaban cuando se producía un incendio en un bloque de viviendas de la población de Tomelloso, abordado por varias dotaciones de bomberos, Policía Local y Guardia Civil, que llevaron a cabo el rápido desalojo de los vecinos de este bloque de pisos, del que las llamas ya afectaban a los pisos de la primera planta y se estaba propagando a plantas superiores, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Debido a la virulencia de las llamas, con posterioridad a su extinción se procedía por parte de Guardia Civil a la inspección de los distintos inmuebles afectados, encontrando en uno de ellos gran cantidad de sustancias estupefacientes, así como una caja metálica en la había una importante cantidad de dinero.

Tras los indicios observados se procedía a la identificación y detención del morador de la vivienda, así como a la solicitud a la autoridad judicial de un registro exhaustivo del domicilio, que se encontraba precintado y vigilado de forma permanente por Policía Local y Guardia Civil.

Como resultado de dicho registro se incautaban 168 gramos de cocaína, unos 1.200 gramos de hachís, metanfetaminas, anfetaminas y marihuana, así como basculas de precisión y útiles para la preparación de dosis y más de 25.000 euros. En el domicilio también se intervenía una navaja tipo mariposa y una defensa extensible, ambas armas prohibidas.

Las diligencias junto con el detenido han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de Tomelloso (Ciudad Real), que ha decretado prisión provisional.