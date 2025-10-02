La cuarta edición del Origen de Las Paces llega a este pueblo de Ciudad Real

La localidad ciudadrealeña de Villarta de San Juan volverá a sumergirse en pleno siglo XIV el primer fin de semana de octubre, los días 3, 4 y 5, con la celebración de la cuarta edición del Origen de Las Paces.

El grupo de teatro ‘El Telón de Aquiles’ recreará de nuevo el nacimiento de estas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, trasladando a vecinos y visitantes a la época medieval en un marco tan simbólico como la plaza de la iglesia de Santa María la Mayor, según ha informado el propio grupo de teatro en nota de prensa.

La representación central tendrá lugar el sábado 4 de octubre, aunque la programación se extenderá durante todo el fin de semana con actividades paralelas que transformarán la localidad en un auténtico enclave medieval.

No faltarán el mercado artesanal, exhibiciones ecuestres o juegos infantiles tradicionales, iniciativas organizadas junto al Ayuntamiento de Villarta y con la colaboración de distintas asociaciones locales.

El guión, original al cien por cien de ‘El Telón de Aquiles’, se renueva cada año para mantener la frescura de la propuesta. A partir de una base común –el origen de Las Paces– se introducen diálogos nuevos, personajes inéditos y giros narrativos que buscan sorprender en cada edición.

UN PROYECTO NACIDO EN 2022

La iniciativa echó a andar en 2022, cuando el grupo teatral detectó el desconocimiento existente en la localidad sobre los orígenes de unas fiestas tan emblemáticas.

Tras un exhaustivo trabajo de documentación, estrenaron una primera edición que congregó a más de un millar de personas llegadas de distintos municipios, lo que impulsó la consolidación de unas jornadas medievales inéditas hasta entonces en Villarta.

EL TELÓN DE AQUILES, UN GRUPO CON SELLO PROPIO

Fundado en 2018 por un grupo de amigos vinculados al teatro local, El Telón de Aquiles ha buscado desde el principio ofrecer un enfoque diferente a la interpretación en Villarta de San Juan.

Su trayectoria incluye obras clásicas y contemporáneas, concursos, eventos benéficos y varios guiones originales. Pese a la pandemia, el colectivo se ha mantenido activo y hoy trabaja durante todo el año para transmitir, a través del teatro, mensajes sociales y culturales que conecten con la ciudadanía.