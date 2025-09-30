Acusa a Cañizares de «frenar» el futuro de Ciudad Real

El PSOE ha acusado al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, de «frenar» el futuro de la ciudad después de que la Junta de Gobierno Local acordara este lunes el desistimiento del proyecto para la calle Carlos López Bustos, «para pasar a simplemente acondicionar un solar para aparcamiento y acompañar con un tanque de tormentas».

Desde el Grupo Municipal Socialista, se considera que esta decisión muestra una vez más «la falta de ambición» del alcalde al frente de la ciudad. Recuerdan que con el PSOE en el gobierno municipal, se convocó un concurso de ideas para la remodelación de los accesos a la Universidad de Castilla-La Mancha desde la calle Carlos López Bustos, que dio como resultado un proyecto «ambicioso», que atendía a las necesidades de la zona en lo que se refiere a aparcamiento, zonas verdes y conexión del Campus Universitario por la calle Calatrava con el centro de la ciudad.

El proyecto, según los socialistas, debía garantizar el acceso de vehículos a la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, poner en valor la verja de 1925 existente en la parcela, integrar un parking subterráneo o semi soterrado, potenciar la permeabilidad del espacio para dar fluidez con la eliminación del cierre perimetral, la integración del vial hacia la Facultad de Químicas, la integración del Centro de Transformación, que no existieran barreras arquitectónicas y una organización del espacio dotándolo de pavimento sostenible y alumbrado eficiente y que conservara el mayor porcentaje de arbolado.

Tenía una inversión inicial prevista superior a 1.300.000 euros y la idea ganadora fue la denominada ‘Puerta al Campus 123’.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Martínez, ha dicho que su formación considera «obtusa y falta de visión de futuro» la decisión que acaba de adoptar el equipo de Gobierno del PP con el alcalde Cañizares a la cabeza. «No se puede descartar por motivos exclusivamente partidistas un proyecto para modernizar la ciudad, luminoso, eliminador de barreras, facilitador de la movilidad entre zonas de la ciudad, que mejoraba las zonas verdes y eficiente, sustituyéndolo por uno escaso, justito para decir que han hecho algo, sin ambición, y que no va a contribuir a resolver el problema del aparcamiento ni va a mejorar la vida de las personas que viven, trabajan o frecuentan esa zona».

Los socialistas aseguran que no es la primera vez que el Partido Popular actúa de esta manera, «deshaciendo buenos proyectos» por el simple hecho de haber sido pensado por otros, olvidándose –apuntan– de que el objetivo principal de los y las gobernantes es el interés de la ciudadanía y «no el puramente partidario», poniendo como otro de los ejemplos el Museo de la Caza y la Naturaleza que estaba pensado ubicar en el antiguo de Sanidad o la reubicación del parque de bomberos de la capital, que continuaría facilitando esa conexión de la zona universitaria con el centro de la ciudad con una gran apertura de espacios.