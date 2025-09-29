Lío entre la Junta y la Diputación de Ciudad Real

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, después de que Miguel Ángel Valverde haya tildado de «inaceptable» que la Diputación de Ciudad Real tenga que aportar el 25% para sostener el Plan Corresponsables, ha dicho que si esta institución no quiere entrar «es por una cuestión meramente partidista y política mal entendida»

Según informa el Ejecutivo regional, Fernández ha respondido de este modo a Valverde, que este lunes ha censurado el recorte del 35% en la financiación del Plan Corresponsables y que el Gobierno regional esté pidiendo ayuda a las diputaciones.

«La Diputación de Ciudad Real sabrá si quiere hacer política partidista con el Plan Corresponsables o resolver los problemas de la ciudadanía como las diputaciones de Albacete, Cuenca y Guadalajara», ha dicho la delegada, que ha explicado que por la información que tiene, estas tres instituciones provinciales «no han puesto ningún problema y van a poner el 25 por ciento del Plan Corresponsables para los municipios de menos de 10.000 habitantes».

«Si la Diputación de Ciudad Real no quiere entrar –en esta financiación– es por una cuestión meramente partidista y política mal entendida. Las administraciones estamos para resolver los problemas», ha defendido.

Dicho esto, ha puesto el foco en el «enorme esfuerzo» que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hace con la gestión del Plan Corresponsables, «un plan de éxito que los ayuntamientos aplican mejor cada día», como así lo demuestran los 22.000 menores y las 12.000 familias a las que beneficia en la región, además de los 1.200 empleos que se han creado con esta medida, en su mayor parte con empleo femenino en el ámbito rural.