La expedición de DNI y pasaportes será todo más sencillo para los municipios de Ciudad Real 

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha presentado este lunes en Almagro el nuevo Vehículo Integral de Expedición de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional. En el acto ha estado acompañado por el comisario principal y jefe de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, Alberto Camacho, así como por representantes del Ayuntamiento de Almagro.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía Nacional, orientado a reforzar los servicios públicos digitales para la ciudadanía y las empresas. La nueva unidad, equipada con tecnología de última generación y desarrollada en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, garantiza los máximos estándares de seguridad y permitirá la expedición de documentación en apenas diez minutos.

Además, David Broceño ha recordado que «en una provincia tan extensa como Ciudad Real, con más de 100 pueblos, renovar el DNI o el pasaporte significaba a menudo hacer muchos kilómetros hasta la comisaría más cercana. Para las personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida, y también para quienes tienen dificultades de transporte o disponen de poco tiempo, era un obstáculo real».

Hasta ahora, los vecinos de los municipios sin comisaría necesitaban dos desplazamientos de las Unidades Móviles de Documentación: el primero para la toma de datos y el segundo para la entrega del documento. Con el vehículo VIDOC, la expedición y la entrega se realizarán en una única visita, incluyendo la actualización de certificados digitales del DNI.

COMPLEMENTARÁ A LOS DISPOSITIVOS PAD Y LA APP MIDNI

Esta nueva unidad complementa a la reciente aplicación digital MiDNI junto con la instalación el pasado mes de mayo de los Puntos de Actualización de Documentación (PAD) en los municipios de Manzanares, Almadén, Daimiel, Bolaños de Calatrava, Piedrabuena, Socuéllamos y Villanueva de los Infantes. Unidades que complementaban a las ya existentes en todas las comisarías de la Policía Nacional en Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Tomelloso.

Estos dispositivos PAD acercan la administración a los entornos rurales y permiten que el ciudadano pueda realizar de forma rápida y sencilla, y sin cita previa, gestiones relacionadas con el DNI electrónico, como los cambios o consultas del PIN a través de huella dactilar, la renovación de los certificados digitales, validación de la autenticidad de documentos o el registro en la app MiDNI; una nueva aplicación digital que acredita nuestra identidad en las situaciones o trámites cotidianos como por ejemplo la recogida de un documento o paquetería, ejercer el derecho a voto o registrarse en establecimientos hoteleros, funciones que estarán operativas a partir del año 2026, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.