Reconocimiento especial a los voluntarios de Protección Civil de Ciudad Real por su labor en la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ciudad Real, ha recibido el reconocimiento del Ayuntamiento de Torrent por la ayuda prestada durante los episodios de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en noviembre de 2024.

Con motivo de la celebración del Día de la Policía Local de Torrent, miembros de Protección Civil Ciudad Real asistieron al acto oficial de imposición de condecoraciones, en el que recibieron un reconocimiento especial por su colaboración en las labores de emergencia y apoyo a la ciudadanía durante aquellas jornadas.

Según informa el Consistorio, el jefe de Protección Civil Ciudad Real, Alfonso Blanco, junto con otros integrantes de la agrupación, se desplazó hasta Torrent para recoger el reconocimiento en nombre de todo el equipo.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha destacado la importancia de este homenaje, que supone un orgullo no sólo por el trabajo que la agrupación realiza en la capital, sino también por la labor desarrollada fuera de sus fronteras locales «cuando la solidaridad y la ayuda son necesarias».

«Desde el Consistorio se ha puesto en valor el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad de los voluntarios de Protección Civil, que representan un ejemplo de compromiso con la sociedad y con el servicio público», ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás.