Ciudad Real se llena de arte y creatividad con la primera edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre

Ciudad Real ha acogido este fin de semana el I Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre, una cita que ha resultado todo un éxito, con la participación de más de 50 pintores, muchos de ellos de ámbito nacional y, numerosas actividades en torno al arte y la pintura.

El jurado otorgó el primer premio del Ayuntamiento de Ciudad Real, dotado con 1.200 euros, a Cristóbal León. El segundo premio, concedido por la Diputación Provincial y dotado con 1.000 euros, recayó en Javier Martín. Por su parte, el tercer premio, patrocinado por la Fundación Globalcaja y valorado en 800 euros, fue para Nelia Pinchuk.

El certamen, que en esta primera edición se centró en la temática de Ciudad Real, sus plazas y sus parques, fue organizado por la Asociación Amigos de la Pintura y el Arte Manuel López Villaseñor, en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, según informa el Consistorio.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha destacado el gran nivel mostrado por los artistas. «Hemos podido disfrutar de obras de enorme calidad, que ponen en valor la riqueza cultural y artística de nuestra ciudad. La respuesta del público ha sido magnífica, y todas las actividades organizadas durante el fin de semana han contado con una gran participación».

Pedro Lozano ha querido felicitar públicamente a la Asociación Amigos de la Pintura y el Arte Manuel López Villaseñor por «la magnífica jornada cultural que nos han regalado, llena de arte, participación y emoción».

De igual modo, reparado en el valor de todas las actividades organizadas, desde la exposición colectiva de los miembros de la asociación, hasta el curso infantil de pintura, «que ha contado con una alta participación y ha permitido acercar el arte a los más pequeños, despertando vocaciones y curiosidad en torno a la pintura».

Especial mención ha dedicado al I Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre, que ha reunido a más de 50 artistas llegados de diferentes puntos del país, quienes han plasmado su visión de los rincones más emblemáticos de Ciudad Real.

«La muestra ha sido preciosa, nos han enseñado otra forma de mirar nuestra ciudad, con ojos de artista. La participación ha sido abrumadora y esperamos que esta experiencia se repita el año que viene, porque sin duda ha llegado para quedarse», ha subrayado Lozano, agradeciendo también el apoyo del público y el ambiente que se ha generado en torno a esta jornada cultural.

El certamen principal, el programa incluyó un concurso de pintura infantil y una exposición de artistas locales, que completaron una agenda cultural que llenó de color y creatividad las calles de Ciudad Real.