Ciudad Real tiene nuevo obispo

Abilio Martínez Varea se ha convertido este sábado en el nuevo obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa tras la renuncia al que desde hoy se convierte en su antecesor, Gerardo Melgar Viciosa, quien ha ejercido el ministerio episcopal en la Diócesis ciudadrealeña desde el año 2016.

La Catedral de Nuestra Señora Santa María del Prado, sede de la Diócesis de Ciudad Real, ha sido el escenario escogido para la toma de posesión de Martínez Varea como nuevo obispo, donde ha estado arropado por el cardenal Juan José Omella, los arzobispos de Toledo y Granada, 19 obispos y 153 sacerdotes.

El nuevo obispo de Ciudad Real, procedente de la Diócesis de Soria-Osma, durante la homilía, se ha marcado como retos en su nueva etapa «no construir una Iglesia hacia dentro», sino hacerlo hacia el exterior con el objetivo de hacer frente a los grandes «desafíos» que, «como otras tantas diócesis», tiene la de Ciudad Real.

En este sentido, ha mencionado la «descristianización», el envejecimiento de las comunidades eclesiásticas y la falta de vocaciones o la «pérdida del sentido trascendente».

Por ello, ha llamado a cada familia, cada comunidad y cada joven a ser testigo del Evangelio y anunciar a Cristo «con valentía y esperanza».

TRABAJAR EN LA UNIDAD DE TODOS LOS BAUTIZADOS DE CIUDAD REAL

Martínez Varea también ha querido mostrar su compromiso con la diócesis a la que llega, manifestando que lo hace «con el corazón dispuesto al servicio y la comunión». Su propósito, ha señalado, será trabajar para fomentar la unidad «entre todos los bautizados que formamos la Iglesia en Ciudad Real».

Ha recordado igualmente la importancia de la cercanía que debe mantener un obispo: cercanía con Dios, con el resto de obispos, con los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios, al que está llamado a guiar con sabiduría y amar con entrega.

El nuevo pastor diocesano ha tenido palabras de gratitud hacia el papa Francisco por la confianza depositada en él al encomendarle esta misión, así como hacia su predecesor, Gerardo Melgar, de quien ha destacado su pastoreo a lo largo de estos años y la acogida fraterna que le ha brindado.

Melgar, que ha ocupado el ministerio episcopal desde 2016, ha recordado en la celebración que Ciudad Real es una diócesis joven, erigida en 1980 por el papa Juan Pablo II a partir del histórico priorato de las órdenes militares, y que Martínez Varea pasa a ser el cuarto obispo desde entonces.

OBISPO RIOJANO

Nacido en Autol (La Rioja) en 1964, Martínez Varea ingresó en el seminario de Logroño en 1982, donde cursó filosofía y teología.

Posteriormente se trasladó a Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana en 1989, año en que fue ordenado sacerdote.

En enero de 2017, el papa Francisco le nombró obispo de Osma-Soria, diócesis en la que ha ejercido hasta ahora.

Su lema episcopal, ‘Fidelis est qui vocat vos’ (‘El que os llama es fiel’), refleja la certeza de que sólo la fidelidad de Dios puede sostener y hacer fructificar el ministerio episcopal.

ARROPADO POR EL ARZOBISPO Y LA NUNCIATURA

La ceremonia ha comenzado con las palabras del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, y con el saludo del representante de la Nunciatura Apostólica en España, Roman Walzcaz.

A continuación, se ha realizado el rito de toma de posesión en el que el nuevo obispo ha recibido el báculo y ha sido acogido por el Cabildo catedralicio y por la comunidad diocesana.

Con esta toma de posesión, la diócesis de Ciudad Real inicia una nueva etapa marcada por el liderazgo de Abilio Martínez Varea, quien ha dejado claro que su prioridad será afrontar los retos pastorales del presente con esperanza, apertura y fidelidad al Evangelio.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El acto ha contado con una amplia representación institucional. Entre los presentes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, junto a concejales del Ayuntamiento.

Asimismo, han asistido parlamentarios nacionales y autonómicos, además de autoridades militares y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han querido mostrar su respaldo al nuevo obispo en el inicio de su ministerio episcopal.