Luz verde a la modernización de la Plaza de Toros de Ciudad Real

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este viernes una propuesta en la que manifiesta su compromiso con la modernización de las localidades de la Plaza de Toros, un inmueble catalogado como bien patrimonial dentro del Plan General de Ordenación Urbana.

En el acuerdo se contempla que las actuaciones de mejora y adecuación se llevarán a cabo una vez se disponga de los informes técnicos pertinentes, tanto de los servicios municipales como de la administración autonómica competente en materia de Patrimonio, al tratarse de un bien incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos.

El Pleno se compromete, además, en incluir una partida específica para esta intervención en los Presupuestos Municipales correspondientes al ejercicio 2026, con el fin de garantizar la viabilidad y planificación económica del proyecto.

Esta iniciativa refleja la voluntad del Ayuntamiento de avanzar en la conservación, adecuación y uso responsable de espacios públicos de alto valor simbólico, cultural y arquitectónico, en línea con el compromiso institucional con la protección del patrimonio de la ciudad y la mejora de sus infraestructuras históricas.

La moción, presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, ha sido enmendada por el Grupo Popular y ha salido adelante con los votos favorables de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y con el voto en contra del Grupo Socialista.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Durante la sesión plenaria, el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo ha expuesto que a fecha de 30 junio de 2025 ya se ha ejecutado aproximadamente el 54% del presupuesto municipal para el presente año, por lo que «la tendencia que tiene es muy importante de cara a final de año para tener un grado de ejecución loable».

El Ayuntamiento ha realizado un requerimiento al Consorcio de Recogida de Basuras (RSU) de mejoras en la prestación del servicio de recogida de residuos domiciliarios, requerimiento que, según el concejal de Servicios a la ciudad, Gregorio Oraá, «ha generado la celebración de varias reuniones entre RSU y la concejalía de Servicios a la Ciudad, en la que RSU ha adquirido determinados compromisos para la mejora del servicio».

Gregorio Oraá ha subrayado que «anteponemos el beneficio de los ciudadanos a las siglas de cualquier partido, algo que en su momento el Grupo Socialista no hizo».

Asimismo, ha destacado que el principal problema que afronta actualmente la ciudad proviene del Servicio de Recogida Lateral de Residuos, modelo que –ha recordado– fue aceptado en su día por el PSOE. Por su parte, el concejal Antonio Gallego, ha señalado que «no es el problema principal el sistema de carga lateral».

La moción presentada inicialmente por el grupo socialista, ha salido adelante con las enmiendas presentadas por el Grupo PP, con los votos a favor del equipo de Gobierno y de VOX, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del grupo PSOE.

Por otro lado, el consistorio iniciará las gestiones necesarias con el Consorcio RSU para conseguir la paulatina implantación de contenedores accesibles en Ciudad Real, con el objetivo de garantizar un sistema de recogida de residuos que pueda ser utilizado en condiciones de igualdad por todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida o diversidad funcional.

Ha sido aprobada por todos los grupos municipales, a propuesta del grupo Vox. El concejal de Servicios a la ciudad, Gregorio Oraá, ha manifestado que en las reuniones con RSU, se le ha traslado dicho compromiso para cambiar los contenedores paulatinamente.

MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

El pleno ha aprobado también por unanimidad de todos los grupos municipales el nuevo Reglamento de Régimen Interior del Mercado Municipal de Bastos.

La concejal de Consumo, Cristina Galán, ha valorado positivamente la aprobación del nuevo Reglamento de Régimen Interior del Mercado de Abastos, con aportaciones de los grupos municipales, un paso importante que permitirá seguir avanzando en la mejora y modernización de este espacio emblemático para la ciudad.

Según ha destacado, «es propósito de todos que el Mercado de Abastos mejore, y para ello es fundamental que los vendedores sean escuchados». En este sentido, «este reglamento no es un fin en sí mismo, sino un impulso necesario para seguir avanzando, consolidar un modelo de mercado más participativo, ordenado y dinámico, y responder a las demandas reales de quienes lo hacen posible día a día», ha afirmado.

UE-PLAZA

Durante la sesión plenaria celebrada este jueves, ha salido adelante la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al impulso de la Unidad de Ejecución UE-PZA, una medida que contó con el voto en contra del equipo de Gobierno y la abstención del grupo Vox.

Con esta aprobación, el Pleno manifiesta su compromiso con la ejecución y el desarrollo de la UE-PZA, reconociendo la necesidad de avanzar en una actuación urbanística de especial relevancia para la ciudad.

Entre otros puntos del día, ha quedado aprobada, una moción de VOX, en reconocimiento a los ciudadrealeños ilustres que contribuyeron a la Hispanidad y a la evangelización de América, y también una moción de Ciudadanos sobre el compromiso de Ciudad Real con la paz, la seguridad internacional y la eliminación total de las armas nucleares.