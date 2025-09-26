Importante ayuda para los ayuntamientos de las áreas de influencia socioeconómica de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel 

El Diario Oficial de la región (DOCM) publica en la edición de este viernes la nueva convocatoria de subvenciones, en régimen de concesión directa, para los nueve ayuntamientos ubicados en las áreas de influencia de los dos parques nacionales, Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, por un montante de 114.000 euros.

El plazo de presentación de actuaciones previstas a desarrollar con la concesión directa de las ayudas será de 15 días hábiles a contar desde este sábado, y se realizará de forma electrónica en la sede de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Los porcentajes de distribución fueron establecidos en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en febrero de 2025, para cada uno de los parques nacionales de Castilla-La Mancha, con un montante global para la región de 380.131 euros, repartidas entre personas físicas, empresas y asociaciones, y ayuntamientos.

Esta semana se publica la convocatoria de ayudas de la parte correspondiente a los ayuntamientos, que son los 114.039 euros (el 30 por ciento de los fondos totales para las dos áreas); y para empresas, asociaciones y particulares son 266.092 euros (el 70 por ciento de los mismos) que saldrán próximamente.

REPARTO POR MUNICIPIOS

Según informa el Gobierno regional, los nueve municipios que se benefician en ambas áreas de influencia son seis de Cabañeros y, que se llevan 80.797 euros con el siguiente reparto: Alcoba de los Montes (20.069 euros), Hontanar (7.740 euros), Horcajo de los Montes (11.699 euros), Los Navalucillos (14.907 euros) Navas de Estena (17.985 euros) y Retuerta del Bullaque (8.394 euros). Y tres de Las Tablas de Daimiel que suman 33.242 euros, y se reparte así: Daimiel (17.635 euros), Torralba de Calatrava (3.347 euros) y Villarrubia de los Ojos (12.259 euros).

Así, serán subvencionables las actuaciones tendentes a mejorar las infraestructuras que conserven el patrimonio natural y ayuden a la conservación de los hábitats; eliminación de cualquier tipo de impacto sobre los valores naturales; a conservar el patrimonio arquitectónico de la zona o que garanticen las tradiciones culturales de estos pueblos relacionadas con los parques nacionales; a la reducción de gases de efecto invernadero, tales como la utilización de energías renovables o acciones de ahorro y eficiencia energética, en edificios y equipamientos públicos. Y también las orientadas a la formación y divulgación de los valores e importancia de los parques nacionales en la sociedad local.

Según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, «gracias a estas ayudas, que se convocan anualmente, los ayuntamientos que se encuentran en las áreas de influencia de ambos parques nacionales pueden seguir invirtiendo y llevando a cabo numerosas mejoras que reviertan en una mejor calidad de vida de la ciudadanía de forma de forma compatible con la conservación ambiental de nuestro patrimonio natural».

«Unas ayudas que, sin duda, suponen un importante apoyo económico para los ayuntamientos, pues contribuyen a la modernización de las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales dando un impulso al empleo en dichas comarcas, ligado a la economía verde y el emprendimiento vinculado a nuevas actividades sostenibles la dinamización del entorno de los parques nacionales y la integración de usos y actividades locales», ha concluido.