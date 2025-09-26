Herido un trabajador tras caer desde una altura de seis metros en Ciudad Real

Un hombre de 30 años ha sido trasladado este viernes al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una caída desde 6 metros de altura mientras trabajaba en una vivienda de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 12.44 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde el tejado de la vivienda, situada en la calle Petra Rivera.

Tras desplazarse al lugar de los hechos un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, se ha requerido la asistencia de una UVI móvil, dada la gravedad de las heridas sufridas por el trabajador, víctima de un traumatismo craneoencefálico y policontusiones, que ha procedido a su traslado al centro hospitalario de Toledo.

Al lugar de los hechos se han desplazado, asimismo, agentes de la Guardia Civil.