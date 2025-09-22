Un concejal celebra «una fiesta privada» en una instalación municipal BIC de un pueblo de Ciudad Real y solicitan que dimita

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha denunciado este lunes públicamente la actuación del concejal de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, por utilizar el pasado viernes, 19 de septiembre, el Auditorio Municipal ‘Inés Ibáñez Braña’, declarado Bien de Interés Cultural, «para la celebración de una fiesta privada», que se ha dado a conocer a través de diversos vídeos subidos en redes sociales con la leyenda ‘pre-boda’ que, posteriormente, «se han intentado borrar».

Martín ha explicado que la futura esposa del corporativo de Unidas por Valdepeñas solicitó el uso del Auditorio ‘Inés Ibáñez Braña’ para realizar un concierto, como lo puede requerir cualquier ciudadano o entidad sin ánimo de lucro con el fin de una actividad social o cultural. Sin embargo, añade el alcalde, el jefe de servicio de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas se personó en las instalaciones tras conocerse que se estaba llevando a cabo «una fiesta privada» e informó de que esa instalación no podía acoger ese tipo de eventos, que continuó desarrollándose durante esa noche.

El regidor municipal ha señalado que «el siguiente paso será abrir un expediente informativo y las consecuencias jurídicas que se deriven de la solicitante, por haber burlado la buena voluntad de la administración». «Me veo en la obligación de solicitar a Alberto Parrilla que ponga a disposición su acta de concejal, porque un corporativo de Valdepeñas no puede hacer un uso privativo de un bien cultural para celebrar una fiesta privada, a la sazón de la despedida de soltero de su boda, que le deseo que celebre con todo para bien».

«Ahora no vale que el portavoz de Unidas por Valdepeñas venga diciendo, que parece ser que fue una cosa que dijo, que es que ahí se habían celebrado otros conciertos… Hombre, confundir un concierto cultural o una actividad social con un dj saltando sin camiseta y otros tantos invitados, y empinando el codo y la bota en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, pues si no lo veo no lo creo, la verdad, y de ahí ese señor tiene que dejar el acta de concejal».

Martín ha pedido disculpas a la ciudadanía «porque un corporativo no puede utilizar espacios municipales para celebraciones privadas, algo que está regulado y él lo sabe». Y, por último, ha indicado, que «si él de propia voluntad no hace lo que tiene que hacer, su formación política no sé con qué criterio va a solicitar su voto», según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.