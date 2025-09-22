Ciudad Real recupera estas líneas de autobús urbano

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado este lunes a los usuarios del transporte urbano de que a partir de este martes las líneas 1B, 3 y 4 volverán a realizar su recorrido habitual, una vez que han concluido las obras de peatonalización de varias calles del centro de la ciudad.

Con la reapertura de los viales afectados, según ha señalado el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, se restablece la normalidad en el servicio de transporte urbano y se recuperan las paradas y trayectos que habían sido modificados de manera provisional durante el tiempo que han durado las obras, ha informado Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Asimismo, ha agradecido la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios durante este periodo, así como la paciencia mostrada ante los cambios temporales que fueron necesarios para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.