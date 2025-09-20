Desalojado un edificio de un pueblo de Ciudad Real tras un incendio 

No ha habido heridos

20 septiembre, 2025 - 10:21
Coche Policía Local Tomelloso - AY TOMELLOSO - Archivo

El incendio de una caldera de gas este sábado en una vivienda de la calle Zorrila, en Tomelloso, que se ha pasado a la vivienda contigua, ha obligado al desalojo de todo el edificio. El incidente, que ha obligado a desalojar las 35 viviendas del bloque, se ha saldado sin heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha producido a las 5.41 horas.

Hasta el lugar han acudido los bomberos y técnicos de gas natural, Guardia Civil, Policía Local y una UVI en preventivo. Los vecinos, a excepción de los propietarios de las dos viviendas afectadas, han vuelto a sus casas a las 9.00 horas.

