Almodóvar del Campo disfrutaron del arte de Morante y de Talavante

Una desigual corrida de Zacarías Moreno, con tres toros que llevaron el hierro de Daniel Ruiz que resultaron los de mayores opciones, posibilitó la salida a hombros de un arrebatado Morante, que desorejó al cuarto, y un vistoso Talavante, mientras un entregado pero «pinchón» Juan Ortega se fue de vacío en tarde de «No hay billetes».

Tras las dudas, finalmente Morante de la Puebla acudió a Almodóvar del Campo para regocijo de los asistentes, que llenaron hasta la última localidad el coso de las Eras de Marta.

Abrió plaza un toro terciado que se defendió soltando la cara con violencia. Morante se puso, mostró la condición del de Zacarías Moreno, y mató defectuosamente.

Buen natural del diestro Morante de la Puebla al toro que desorejó en el segundo festejo de la Feria de Almodóvar del Campo celebrado hoy sábado en el coso de las Eras de Marta. EFE/ Julio César Sánchez

Y en el cuarto, el suceso. Morante arrancó dos orejas. Lo recibió con una tijerilla de rodillas, quitó por chicuelinas, inició faena de muleta de rodillas, resultó trompicado varias veces, y lejos de venirse abajo, volvió a la cara del toro con la garra de un novillero, sacándoselos de uno en uno para que las embestidas fueran más acompasadas, aunque casi nunca faltó el derrote de protesta en la parte final del viaje del de Zacarías Moreno, que llevaba el hierro de Daniel Ruiz.

Hubo garbo, ajuste y raza, matando bien a la primera. Resultado, las dos orejas antes citadas, y las caras de felicidad en torero y público.

El segundo no tuvo pujanza. Pasó por delante de Talavante como por compromiso. El extremeño intentó poner lo que le faltó al toro, componiendo la figura cuando el toro se equivocó y fue hasta el final, que no fue a menudo. Y como además mató bien a la primera, a su mano fue una oreja.

El quinto, que como el cuarto y el sexto llevó la divisa de Zacarías Moreno pero el hierro de Daniel Ruiz, se dejó mucho, sobre todo por el pitón izquierdo, y Talavante lució un toreo vertical y vistoso que conectó con fuerza en los tendidos.

En uno de los varios pases cambiados por la espalda del comienzo, fue arrollado con los cuartos traseros y pisoteado en la arena, sin aparentes consecuencias. A pesar de un pinchazo previo a la estocada, le fueron concedidos dos trofeos.

El diestro Alejandro Talavante en una revolera con el capote invertido en el segundo festejo de la Feria de Almodóvar del Campo celebrado hoy sábado en el coso de las Eras de Marta. EFE/ Julio César Sánchez

Juan Ortega pinchó el año pasado una gran faena en esta misma plaza y, quien sabe si por tal motivo, pareció especialmente motivado, como dejó patente con el magnífico recibo de capote al tercero; primero flexionado y luego de pie con ese gusto reductor y elegancia de los elegidos.

Luego hubo quite por tafalleras, y en la muleta, el toro protestó soltando la cara, lo cual no inmutó al sevillano, que dio tiempo a su antagonista y compuso algún cartel de toros de gran mérito teniendo en cuenta la escasa colaboración con la que contó para ello.

El sexto acometió con casta, a veces colocando la cara, otras no tanto. Ortega de nuevo puso de manifiesto ganas, tanto con capote como con muleta, si bien los momentos de brillantez aparecieron de forma intermitente y desigual, viendo, finalmente, como era el único de la terna que se fue a pie.

FICHA: Plaza de toros de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Corrida de toros. Segundo festejo de feria. Lleno de «No hay billetes».

Se lidiaron seis toros de Zacarías Moreno (los tres últimos con el hierro de Daniel Ruiz), desigualmente presentados. Primero áspero. Segundo descastado. Tercero venido a menos. Cuarto y quinto manejables, ovacionados en el arrastre. Sexto encastado.

Morante de la Puebla (de buganvilla y oro): dos estocadas casi enteras bajas (silencio); estocada entera arriba (dos orejas).

Talavante (de tabaco y oro): estocada casi entera arriba (oreja); pinchazo y entera arriba (dos orejas).

Juan Ortega (de verde billar y plata): dos pinchazos y estocada entera desprendida y cinco descabellos (silencio); dos pinchazos y casi entera desprendida y dos descabellos (palmas con aviso).

Morante de la Puebla y Talavante salieron a hombros.