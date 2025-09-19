La pena que le podría caer a un acusado de traficar con droga en Villarrubia de los Ojos

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Ciudad Real celebra este martes un juicio contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública por traficar con drogas en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), por el que el fiscal pide una pena de seis años de cárcel.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, consultado por EFE, el procesado ya fue condenado de forma firme en enero de 2020 por hechos similares y se encontraba en prisión desde el 16 de enero de 2025 por esa causa.

Los hechos que se enjuician en esta ocasión tuvieron lugar el 15 de enero de 2025, en torno a las 16:30 horas, cuando el acusado fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil en la localidad de Villarrubia de los Ojos cuando se encontraba en un vehículo en el que los agentes hallaron una caja de plástico en la puerta del conductor que contenía 33 envoltorios de cocaína.

La droga, valorada en 2.050 euros en el mercado ilícito, estaba destinada a su venta a terceras personas, según sostiene la acusación.

Además, se intervinieron 130 euros en billetes fraccionados, que serían producto de transacciones anteriores.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos constituyen un delito contra la salud pública y aprecia la agravante de reincidencia al tratarse de un condenado previo por la misma tipología delictiva; y, por todo ello, ha solicitado una pena de seis años de prisión y una multa de 6.000 euros.