Herido un hombre en una zona más que delicada tras ser alcanzado por un toro en Ciudad Real

Un hombre ha resultado herido este jueves en la segunda jornada de encierros de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) al resbalarse desde lo alto de la barrera que separa el callejón del coso taurino Las Eras de Marta y ser alcanzado con el pitón de jun toro en la zona escrotal.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el herido ha sido atendido de inmediato en el quirófano móvil por el equipo médico que también aporta el Ayuntamiento y, tras ser intervenido y curado en primera instancia, ha sido evacuado en ambulancia de Cruz Roja al Hospital ‘Santa Bárbara’ de Puertollano, donde continúa con valoración y cuidados.

De otro lado, el pregonero de las Fiestas de Septiembre 2025 de Almodóvar del Campo, Manuel Hipólito Romero, ha sido protagonista en la mañana de hoy al encender la mecha del segundo de los chupinazos que dan inicio a los tradicionales Encierros este año.

Acompañado de su esposa, del alcalde José Lozano y de otros ediles, Romero ha vivido con satisfacción el honor de dar comienzo al acto taurino más querido por sus paisanos, un momento que enlazaba directamente con la pasión que demostró en su reciente pregón.

Precisamente en su discurso inaugural de las celebraciones, Manuel ha dedicado algunas de sus palabras más sentidas a esta tradición, de los que dijo que «estaría horas hablando», porque «son el icono más importante de nuestras aficionadas fiestas», afirmó.

Hipólito Romero ha recordado así un profundo arraigo histórico al describirlos como «una tradición ganadera que se remonta a la época medieval», donde los mozos guiaban a las reses hasta el casco urbano.

El pregonero también ha subrayado su antigüedad e importancia, señalando que los encierros «datan del siglo XV» y ya eran citados «en los libros de Acuerdos del Ayuntamiento en 1591, siendo considerados uno de los más antiguos de España».

Se daba así inicio a las 13.00 horas a la segunda jornada de las tradicionales carreras ante varios astados que han vuelto salir primero al ruedo del Coso Multifuncional ‘Las Eras de Marta’ y luego al recorrido urbano hasta la Plaza de San Benito.