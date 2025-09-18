El nuevo obispo de Ciudad Real ya tiene fecha para tomar posesión

El sábado 27 de septiembre monseñor Abilio Martínez, hasta ahora obispo de Osma-Soria, tomará posesión de la diócesis de Ciudad Real en una ceremonia solemne que se celebrará en la catedral de Santa María del Prado.

Su nombramiento se hizo oficial el pasado 9 de julio, tras la renuncia de Gerardo Melgar al cumplir 75 años, tal y como establece el Derecho Canónico.

Hasta la llegada del nuevo prelado, Gerardo Melgar ha ejercido como administrador apostólico de la diócesis tras casi una década de ministerio episcopal en Ciudad Real, iniciada el 21 de mayo de 2016, cuando tomó posesión como sucesor de Antonio Algora.

Como antesala a la llegada del nuevo obispo, la diócesis ha dado a conocer a través de las redes sociales, consultadas este jueves por EFE, que ha convocado para el martes, 23 de septiembre, una eucaristía de acción de gracias por el ministerio de Gerardo Melgar.

La misa, que dará comienzo a las 20:00 horas en la catedral, servirá para reconocer públicamente la entrega y el servicio del prelado durante estos nueve años.

A la celebración están invitados sacerdotes, religiosos, religiosas y todos los fieles de la diócesis, en un acto que busca expresar la gratitud de la Iglesia de Ciudad Real a quien ha sido su pastor y dar la bienvenida a una nueva etapa bajo el gobierno pastoral de monseñor Abilio Martínez.