Accidente, huida y ‘rompe’ el alcoholímetro al ser cazada en Ciudad Real

Una conductora que ha dado en la prueba de alcoholemia más del triple de lo permitido ha colisionado su vehículo contra varios coches que estaban estacionados en una calle de Ciudad Real y ha tratado de huir, aunque ha sido interceptada por los agentes.

Según ha informado la Policía Local de Ciudad Real a través de las redes sociales, consultadas este jueves por EFE, el incidente ha ocurrido esta pasada noche en la calle Libertad y ha provocado diversos daños en los vehículos que estaban estacionados.

La conductora del turismo trató de escapar, pero fue interceptada por los agentes.

En las pruebas de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,708 mg/l, más del triple de lo permitido.

La mujer será puesta a disposición judicial por un presunto delito contra la seguridad vial.