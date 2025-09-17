La condena al acusado de abusar de una menor en Manzanares

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real condenó este martes a F.N.T. a dos años de prisión por un delito de abuso sexual cometido contra la hija menor de sus vecinos en Manzanares, después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Además, la conformidad contempla, la prohibición de acercarse a la víctima durante nueve años y el pago de 38.355 euros de indemnización por daños morales.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de marzo de 2023, cuando el procesado, sin antecedentes penales, aprovechó la relación de confianza con la familia para entrar en la vivienda y realizar tocamientos a la niña, de 12 años en el momento de los hechos.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de prisión de cinco años para el acusado, que finalmente ha quedado reducida a dos tras reconocer los hechos.