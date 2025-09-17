El pueblo de Ciudad Real en el que actuará este viernes Carlos Baute

El próximo viernes 19 de septiembre, a las 22.00 horas, la plaza de toros de Bolaños de Calatrava acogerá la actuación del popular cantante Carlos Baute, quien celebra más de treinta años de trayectoria en el panorama musical.

Por este motivo, ha tenido lugar una reunión entre el alcalde de Bolaños de Calatrava y presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta del Área de Impulso Sociocultural y Turístico de la provincia, María Jesús Pelayo,según ha informado la Diputación por nota de prensa.

El concierto de Baute contará con la actuación previa de Marina y María, dúo originario de Bolaños, que representarán a los artistas locales, reafirmando así el compromiso del ciclo con el talento musical de la provincia.

Los conciertos programados por la Diputación tienen entre sus objetivos fomentar el turismo, poner en valor el patrimonio de Ciudad Real y facilitar el acceso a la cultura de calidad de localidades situadas en zonas rurales. Una iniciativa solidaria, que remarca las singularidades que atesoran los pueblos y sirve para impulsar las economías locales.

Los pases solidarios, que ya se encuentran a la venta, se pueden adquirir a través de la página web www.globalentradas.com. Tienen carácter solidario y la recaudación, de forma íntegra, va destinada a organizaciones sociales.

El ciclo de conciertos de la Diputación de Ciudad Real 2025 llegará a su fin el sábado 20 de septiembre, con la actuación del grupo gaditano ‘Rebujitos’, en la localidad de Ruidera. Como artista de la tierra actuará el grupo Larama que, en su repertorio, rinde tributo a Amaral.