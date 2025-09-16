Trágico accidente laboral en Ciudad Real

Un trabajador de 39 años de edad ha fallecido este martes tras ser golpeado en la cabeza por el gancho de una grúa en una empresa de aluminios de la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 16.33 horas en una nave ubicada en la calle D.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una UVI, que no ha podido hacer nada para salvar la vida de este trabajador.