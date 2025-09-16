La importancia de la caza para el turismo de interior en Castilla-La Mancha

El Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi) volverá a acoger del 26 al 28 de septiembre una nueva edición de la Feria de la Caza, la Pesca y el Turismo (Fercatur) en un año en el que se pondrá en valor, «aún más», el turismo de interior, que está íntimamente ligado con el sector cinegético.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, organizador de la feria, han sido los encargados de presentar un evento que contará con más de 120 estands en una superficie expositiva de 15.000 metros cuadrados y por la que se espera que pasen casi 30.000 visitantes.

El evento convertirá a Ciudad Real en la capital mundial del turismo cinegético y en un escaparate de referencia no sólo para los productos asociados a la caza, sino también para el turismo, la naturaleza y la gastronomía, con especial atención a la carne de caza.

La programación, según ha desgranado Marín, incluirá una amplia oferta de actividades que abarcan desde la exposición de animales naturalizados de Taxidermia Garoz, bajo el título ‘Animales de montaña’, hasta la tradicional muestra de la navaja y cuchillo de Muela, pasando por exhibiciones de rehalas, de rapaces y de tareas caninas.

Además, habrá espacio para la exposición fotográfica de Félix Rodríguez de la Fuente, una muestra de pintura de naturaleza y caza, talleres de supervivencia, iniciación al tiro con arco, simuladores, concursos y campeonatos de pesca y tiro solidario.

El apartado gastronómico volverá a tener protagonismo con Fercagourmet, donde se celebrarán showcookings, catas, conferencias, degustaciones, talleres de cocina en familia y propuestas de «gastronomía solidaria».

La oferta se completa con propuestas de turismo local, rural y activo, así como con charlas y conferencias técnicas sobre caza, pesca y turismo, incluyendo mesas redondas y ponencias, entre otras.

Marín ha recordado que desde que Fecir asumió la organización de Fercatur en 2015, la feria sirve para promocionar la importancia de la caza y su repercusión en «nuestra provincia, en la región y en el país».

AUMENTA LA PARTIDA DE LA DIPUTACIÓN A LA FERIA

Por su parte, Miguel Ángel Valverde ha señalado que Fercatur «aspira a ser la mejor feria de caza de España», poniendo de relieve la unión entre caza y turismo.

«A través de la caza podemos adentrarnos en las enormes potencialidades que tiene una provincia como Ciudad Real», ha defendido, al tiempo que ha agradecido a Fecir su papel en promocionar la provincia como uno de los mejores territorios para la práctica cinegética.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha anunciado que el convenio de colaboración con Fecir asciende este año a 220.000 euros, más del doble de la ayuda inicial de hace tres años.

«Estamos apostando por mejorar cada edición. Será mejor que la del año pasado y peor que la del año que viene», ha apuntado, recordando que la feria es también «un momento ideal para poner en valor las fiestas, tradiciones y recursos naturales de Ciudad Real, con un turismo de interior en plena expansión».