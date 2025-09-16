Herido en una carretera de Ciudad Real

Un trabajador mantenimiento de carreteras, de 64 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave este martes, tras sufrir un golpe en la cabeza con un poste que se ha partido cuando lo estaba sacando con una pluma.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que a las 11:27 horas de este martes, en el kilómetro 219 de la A-4 en sentido Madrid, un equipo de mantenimiento de carreteras estaba intentando sacar un poste con una pluma cuando el poste se ha partido y ha golpeado a este operario en la cabeza.

Los compañeros del trabajador herido le han trasladado el centro de salud de Santa Cruz de Mudela, si bien la médica ha llamado al 112 para solicitar el envío de una UVI, ya que el herido presentaba un traumatismo craneoencefálico grave.

La UVI ha trasladado al trabajador accidentado desde el centro de salud de Santa Cruz de Mudela al Hospital de Valdepeñas.

Al lugar del suceso también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.