«El Partido Popular ha roto con Vox en Ciudad Real para entregarse al PSOE»

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha acusado al Partido Popular, en el Gobierno municipal, y al PSOE, de hacer una «pinza» tras la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2022-2030.

«El Partido Popular ha roto con Vox para entregarse al PSOE», ha señalado el portavoz municipal de Vox, Ricardo Chamorro, según ha trasladado la formación por nota de prensa.

«Primero tensaron el gobierno PP-Vox incumpliendo el acuerdo y arrebatándonos competencias; ahora vuelven a hacerlo, pactando con los socialistas un plan injusto, ideológico y profundamente ilegal que no mejora la movilidad, no protege el comercio y abre la puerta a la imposición de una Zona de Bajas Emisiones que nadie ha pedido y que nadie quiere», ha asegurado Chamorro.

El edil ha señalado que el propio alcalde, Francisco Cañizares, criticó durante la pasada legislatura el Plan de Movilidad. «Estamos ante una estafa política al sentido común, a los votantes y a Ciudad Real», ha afirmado Chamorro.

«El PP y el PSOE son lo mismo: uno endeuda la ciudad, el otro impone ideología; uno dice defender la libertad, pero vota restricciones; ambos despilfarran lo público, aumentan impuestos, subvencionan a las mismas ONGs y reparten panfletos de ideología de género», ha sentenciado el portavoz de Vox.