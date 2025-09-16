Ciudad Real anuncia una ayuda de 180.000 euros para empleo joven

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto en marcha ‘Ciudad Real Crea’, la iniciativa de empleo joven más ambiciosa impulsada nunca por el consistorio. Con un presupuesto de 180.000 euros, el programa ofrece ayudas de 6.000 euros por contrato a las empresas que apuesten por incorporar a jóvenes titulados menores de 29 años con contratos indefinidos a jornada completa durante al menos un año.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha subrayado que se trata de un esfuerzo sin precedentes para una administración local, tanto en el plano económico como en el político. Ha explicado que destinar esta cuantía, en un contexto donde los recursos municipales son muy limitados, constituye «una apuesta clara por el futuro de la ciudad». Según ha indicado, el objetivo es que los jóvenes consigan esa primera experiencia laboral que a menudo resulta inaccesible, y al mismo tiempo reforzar el tejido empresarial local.

Cañizares ha resaltado que este programa se diferencia de otros planes de empleo al centrarse en la empleabilidad a largo plazo, evitando situaciones en las que los beneficiarios no tienen continuidad laboral. Ha añadido que ‘Ciudad Real Crea’ pretende retener el talento formado en universidades y centros de FP, que en demasiadas ocasiones acaba buscando oportunidades fuera de Castilla-La Mancha.

El alcalde ha señalado que alrededor de una treintena de jóvenes podrán beneficiarse de esta medida y confió en que una parte significativa logre permanecer en las empresas contratantes o dar el salto a compañías similares, consolidando así su futuro profesional en la capital, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, el presidente de Fecir, Carlos Marín, ha valorado que el proyecto responde a una demanda reiterada de los empresarios: facilitar la incorporación de jóvenes en sus plantillas sin que ello suponga un coste inasumible, especialmente para pymes y autónomos. Consideró que esta medida contribuye no solo a retener talento sino también a formar a los recién titulados en entornos laborales reales, algo que muchas empresas no pueden afrontar por sí solas.

MÁS AYUDAS A EMPRESAS

La concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, ha agradecido la colaboración de Fecir y reiteró que esta convocatoria sitúa a Ciudad Real a la vanguardia en políticas activas de empleo joven a nivel municipal. Ha recordado además que este plan se suma a otras iniciativas en marcha: la ayuda del cupón cero para autónomos, destinada a quienes deciden iniciar una actividad económica, y el programa del pequeño comercio, que ofrece subvenciones de hasta 2.000 euros para negocios sin relevo generacional o para facilitar la apertura de nuevos establecimientos en locales vacíos. «Estamos hablando de unos planes muy ambiciosos que, entre las tres convocatorias, alcanzan los 300.000 euros en promoción económica y creación de empleo», ha señalado.

Con ‘Ciudad Real Crea’, el Ayuntamiento persigue que la ciudad sea vista como un espacio de oportunidades, capaz de apoyar a los empresarios y de ofrecer a los jóvenes titulados la posibilidad de iniciar su carrera profesional sin tener que abandonar su tierra. El plazo de solicitud permanecerá abierto del 16 de septiembre al 30 de noviembre.