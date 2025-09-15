Vox insiste con esta moción en Ciudad Real

El Grupo Municipal Vox, después de que el PSOE rechazase apoyar la Declaración Institucional propuesta con motivo del V Centenario de la expedición de García Jofre de Loaysa (1525-1526), impidiendo con su voto que prosperara una iniciativa que exigía la unanimidad de todos los grupos municipales, ha anunciado que presentará la iniciativa en forma de moción, para que el pleno de la Corporación pueda debatirla y aprobarla al margen del PSOE.

Según informa el grupo, la propuesta tiene como finalidad reconocer a Loaysa como hijo ilustre de Ciudad Real, impulsar en 2025 y 2026 actos conmemorativos y divulgativos en colaboración con la Armada Española, el Ministerio de Defensa y el Archivo-Museo de Don Álvaro de Bazán, e invitar a la ciudadanía «a reivindicar con orgullo la aportación de Ciudad Real a la historia de la Hispanidad».

«El PSOE se ha negado a respaldar una declaración que debería unirnos a todos en el reconocimiento de un marino universal nacido en nuestra tierra. Ante su bloqueo, Vox llevará la propuesta como moción. Loaysa merece el homenaje de su ciudad y lo tendrá», ha dicho Chamorro.

Vox ha pedido al resto de los grupos que apoyen la moción para que «Ciudad Real ocupe el lugar que le corresponde en las conmemoraciones nacionales y se rinda homenaje a la memoria de quienes engrandecieron el nombre de España desde esta tierra manchega».