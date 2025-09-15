Lo juzgan en Ciudad Real por realizar tocamientos a una niña de solo 12 años

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este martes, 16 de septiembre, a F.N.T., un hombre acusado de un delito de abuso sexual por realizar tocamientos a la hija de su vecina, una menor de 12 años, en Manzanares.

Según se desprende del escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar el 16 de marzo de 2023, cuando el procesado, aprovechando la confianza que mantenía con la familia, entró en el domicilio de la víctima en Manzanares.

La menor se encontraba en el salón de la vivienda cuando, según el relato del Ministerio Público, el acusado le dio varios besos en los labios con la lengua, le levantó la camiseta del pijama, le tocó los pechos y realizó tocamientos por dentro de la ropa interior en la zona genital.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, previsto en el artículo 181.1 del Código Penal, del que hace responsable en concepto de autor al acusado.

Por ello, solicita para F.N.T. una condena de cinco años de prisión. También pide la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros, así como a su domicilio y lugares que frecuente, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante nueve años.

De igual forma, reclama la imposición de una medida de libertad vigilada por nueve años tras el cumplimiento de la pena de cárcel, consistente en la obligación de participar en programas de educación sexual e igualdad, la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima, y la inhabilitación especial para cualquier oficio que conlleve contacto directo y regular con menores durante más de nueve años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice con 8.000 euros a la madre de la menor por los daños morales causados, más los intereses legales.