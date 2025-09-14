El pueblo de Ciudad Real que disfrutó del Campeonato de España de Vuelo Acrobático

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha asistido al Campeonato de España de Vuelo Acrobático que se está desarrollando este fin de semana en Torrenueva y que ha atraído visitantes nacionales e internacionales a la comarca de Campo de Montiel.

Este Campeonato de Vuelo Acrobático 2025 se está desarrollando en el aeródromo del Hotel La Caminera en Torrenueva. Se incluye el Open Internacional, está organizado por el Club Acrobático Central (CAC) y la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) y reúne a la élite de este deporte. Cuenta con una importante participación Internacional con 22 pilotos de seis países como España, Argentina, Marruecos, Portugal, Eslovaquia y Reino Unido.

Además de su dimensión internacional, Caballero ha destacado la importante presencia femenina con cuatro mujeres piloto que competirán, gracias al programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes. Este campeonato cuenta con compromiso ecológico Air BP, que compensa las emisiones de CO2 del evento por sexto año consecutivo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Acompañado por el alcalde de Torrenueva, Raúl Bravo, el vicepresidente segundo ha remarcado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por albergar eventos deportivos de singular interés para impulsar el desarrollo rural.

«Estamos hablando de que en este 2025 hemos invertido más de un millón de euros para atraer más de una treintena de eventos deportivos de singular interés», ha explicado, junto al director general de Deporte, Carlos Yuste. Esta apuesta está contribuyendo a la dinamización económica y social de las comarcas que los albergan», ha afirmado José Manuel Caballero.

Tal y como ha remarcado, el Gobierno regional está apostando desde hace unos años de forma decidida por el turismo deportivo como parte de su estrategia de desarrollo regional, combinando deporte, naturaleza y promoción económica. Así, aparece reflejado en el Plan Estratégico de Turismo 2024-2030, que incluye el turismo deportivo, dentro de su enfoque de turismo activo y sostenible, como eje clave para fomentar el desarrollo rural y para atraer visitantes nacionales e internacionales.

AYUDAS A DEPORTISTAS DE ÉLITE Y A CLUBES DE MÁXIMO

«Y no solo se trata de atraer e importar eventos deportivos de tanto interés sino también de impulsar y exportar talento deportivo por eso acabamos de publicar resolución de ayudas a deportistas de élite que llegará a un centenar de beneficiarios», ha explicado Caballero. Estas ayudas a deportistas de élite les permitirán cubrir los gastos deportivos y académicos de sus respectivas temporadas con importes que irán de 1.500 a 7.000 euros y para las que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 380.000 euros.

Además, Caballero ha confirmado que el Gobierno regional convocará, la próxima semana las ayudas destinadas a clubes de máximo nivel de las que se pueden beneficiar un total de 97 clubes de la región, por importe de 1,3 millones de euros. El vicepresidente segundo ha recordado que desde el año 2016, el Gobierno de García-Page ha concedido 9,7 millones a través de esta convocatoria destinada clubes referentes para el fomento de la práctica del deporte al tiempo que llevan la imagen de la región dentro y fuera del territorio nacional.