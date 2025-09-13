Valdepeñas inaugura una nueva pista de atletismo

El Complejo Deportivo ‘La Molineta’ de Valdepeñas ha inaugurado este sábado su pista de atletismo, tras unas obras cuyo objetivo era la adecuación de esta pista para su próxima homologación por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que permitirá la celebración de cualquier tipo de competición deportiva, con una inversión en la ejecución de la obra de 260.000 euros, financiados en su totalidad por el Consistorio de la localidad.

Una inauguración que ha presidido el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, acompañado del presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Olayo Fernández, y el presidente del Valdepeñas Athletics Club, Juan Crespo.

El regidor municipal ha señalado que «no ha habido legislatura que haya presidido en la que el deporte no haya sido una de las banderas estrella, en cuanto a nuevas incorporaciones de infraestructuras se refiere», añadiendo que «es cierto que el alma señera del deporte en Valdepeñas se encuentra en lo que conocemos como el Polideportivo La Molineta, y quiero poner en valor que los valdepeñeros hemos invertido en esta instalación, en esta legislatura, más de un millón de euros».

Esta nueva pista de atletismo cuenta con seis calles, zona de lanzamientos y zona de saltos verticales y horizontales, cumpliendo con la normativa vigente para poder albergar todo tipo de competiciones deportivas, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.